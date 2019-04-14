В Российской футбольной Премьер-Лиге сегодня завершается 23-й тур

В борьбе за медали Чемпионата и путевки в Еврокубки сегодняшний день особо важен. Во всех трех матчах сыграют команды из первой пятерки. Лидер Первенства Зенит будет принимать Анжи. Махачкалинцы, отмечу, в первом круге питерцев обыграли.

Идущий по потерянным очкам вторым Краснодар встретится в Химках с динамовцами столицы. Которые продолжают оставаться в опасной зоне. Наконец, в Ростове местная команда сыграет со Спартаком.

Накануне ЦСКА неожиданно уступил дома Оренбургу со счетом 2-3. Подвел команду Марио Фернандес, который покинут поле за две желтые карточки уже в середине первого тайма. А вот в матчах Енисея с Уфой и Арсенала с Уралом зрители забитых голов так и не увидели.

Еще в одном матче Ахмат принимал столичный Локомотив. Игра завершилась со счетом 3:1.