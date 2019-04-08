Лидеры протеста в Ингушетии, отбывшие 10 суток административного ареста, стали фигурантами уголовного дела
Накануне трех человек задержали в Нальчике перед выходом из спецприемника. Теперь их обвиняют в насилии в отношении силовиков. Об этом сообщил «Эху Москвы» адвокат старейшины Бараха Чемурзиева Калой Ахильгов.
Мера пресечения будет избираться скорее всего в понедельник. Калой Ахильгов предполагает, что это будет заключение под стражу.
В конце марта в столице Ингушетии прошел митинг против передачи земель Чечне и поправки в законодательство, которая позволяет решать подобные вопросы без референдума.