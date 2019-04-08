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Эксклюзив Эха 06:00, 14 апреля 2019

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Российском антидопинговом агентстве

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД. По версии следствия, в 2011 — 2014 годах партнеры РУСАДА заключали контакты на поставку оборудования для сбора допинг-проб по завышенным ценам. Ущерб агентству составил более миллиона рублей. Глава РУСАДА Юрий Ганус сказал «Эху Москвы», что уголовное дело возбудили после внутреннего расследования.

Источник телеканала «360» утверждает, что деньги похитили во время подготовки к Олимпиаде в Сочи. Тогда агентство возглавлял Никита Камаев, который умер в 2016 году. На его место пришел Ганус.



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