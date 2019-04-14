«Желтые жилеты» вновь вышли на улицы французских городов

Акция стала более многочисленной, нежели в предыдущую субботу. Власти сообщили о 31 тысяче манифестантов, (неделю назад было 22 тысячи). Сами участники говорят о 80,5 тысячах. «Столицей протестов» была провозглашена Тулуза. Собравшиеся выражали недовольство большими национальными дебатами, которые были организованы по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в ответ на акции протеста. 37 человек были задержаны. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 5 тысяч человек. Акция прошла спокойно, хотя полиции и пришлось применить газовые гранаты, чтобы отогнать группу провокаторов. 27 человек задержаны.