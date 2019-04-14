Хакеры получили доступ к данным некоторых аккаунтов Outlook

Microsoft начала уведомлять об этом некоторых пользователей почтового сервиса, пишет The Verge.

Взлом произошел в период с 1 января по 28 марта. Злоумышленники могли видеть адреса электронной почты, названия электронных писем, но не их содержание или вложенные файлы. Сколько пользователей это затронуло, неясно. Хакеры не могли украсть данные для входа в аккаунты или другую личную информацию, но в целях безопасности Microsoft рекомендует получателям предупреждений поменять пароли. Проводится расследование.