Саудовская Аравия поддержала военный совет Судана

Эр-Рияд надеется, что принятые им меры обеспечат безопасность и стабильность в стране, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей королевства. Также отмечается, что Саудовская Аравия выделит Судану гуманитарную помощь, в том числе, продукты питания, лекарства и топливо.

11 апреля армия Судана объявила об отстранении от власти президента Омара аль-Башира, который правил страной 30 лет. Он арестован, правительство распушено, действие Конституции приостановлено. Управление страной на два года взял на себя военный совет. По истечении этого срока он обещает передать власть гражданскому правительству.