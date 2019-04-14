Кот Джулиана Ассанжа находится в безопасности

WikiLeaks опубликовала в Twitter видео с животным, которое сидит возле экрана телевизора, где демонстрируют кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне. «Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства в середине октября. Они воссоединятся на свободе», — говорится в комментариях к видео. Основатель WikiLeaks завел кота в 2016 году. У животного есть собственная страница в Twitter, СМИ называли его «центральной частью пиар-кампании Ассанжа». В ноябре прошлого года он согласился передать кота адвокатам, чтобы они поместили его в безопасное место после угроз посольства Эквадора отдать животное в приют. Ассанжа арестовали 11 апреля, после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище.