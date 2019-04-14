Титул «Мисс Россия» завоевала 20-летняя представительница города Азов Алина Санько

Финал национального конкурса, на котором выступили 50 самых красивых девушек страны, прошел накануне в концертном зале Barvikha Luxury Village. Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, и денежный приз в размере 3 миллионов рублей. Также она получила возможность представлять Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга. Второй вице-мисс — представительница Татарстана Ралина Арабова.