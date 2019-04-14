Самый большой в мире самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил первый демонстративный полет над пустыней в американском штате Калифорния. Полет продлился 2,5 часа. Пилоты оценили летно-технические характеристики и качество управления воздушным судном. По словам летчика-испытателя Эвана Томаса, «полет прошел гладко». В Stratolaunch отметили, что системы самолета «работали как часы» и он приземлился на специальную метку.

Строительство самолета было завершено летом 2017 года. Stratolaunch Systems предназначен для доставки спутников и ракет на низкую орбиту, откуда они уже отправляются в космос. Размах крыльев составляет 117 метров, вес при полной погрузке – почти 590 тонн. Самолет оснащен шестью турбореактивными двигателями, у него два фюзеляжа.