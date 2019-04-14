Основателя Facebook Марка Цукерберга хотят лишить поста главы правления компании

Об этом говорится в заявлении группы акционеров, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в преддверии годового собрания, которое должно пройти 30 мая. В нем отмечается, в частности, что с июля прошлого года оценочная стоимость Facebook обрушилась на 40% на фоне скандалов об утечках данных пользователей. Кроме того, в компании сохраняется дискриминация некоторых акционеров: ряду владельцев акций предоставляется больше прав голоса. Это, в первую очередь относится к самому Цукербергу — при том, что ему принадлежит лишь 13% акций компании, в правлении за ним закреплена доля в 51% голосов. Это дает ему возможность фактически единолично контролировать политику компании.