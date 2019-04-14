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01:11, 14 апреля 2019

Протестующие в Сербии дали властям шесть дней для «позитивного ответа» на их требования

Участники массовых антиправительственных акций требуют найти виновных в убийстве сербского политика Оливера Ивановича, отправить в отставку главу МВД страны Небойшу Стефановича и сменить руководство национального телеканала РТС. В противном случае через неделю митингующие обещают собраться «еще большим числом». По данным организаторов акции, на улицы Белграда в субботу вышли 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 7,5 тысяч.



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