Протестующие в Сербии дали властям шесть дней для «позитивного ответа» на их требования

Участники массовых антиправительственных акций требуют найти виновных в убийстве сербского политика Оливера Ивановича, отправить в отставку главу МВД страны Небойшу Стефановича и сменить руководство национального телеканала РТС. В противном случае через неделю митингующие обещают собраться «еще большим числом». По данным организаторов акции, на улицы Белграда в субботу вышли 35 тысяч человек, полиция оценила число участников в 7,5 тысяч.