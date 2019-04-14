Саудовская Аравия поддержала действия военного переходного совета Судана, который сместил с поста президента страны Омара аль-Башира. Эр-Рияд готов направить Хартуму гуманитарную помощь, включая топливо, зерно и лекарства, сообщило государственное Саудовское агентство новостей со ссылкой на заявление властей страны. Саудовский монарх призывает суданцев сделать приоритетом национальные интересы и реализовать свои надежды на процветание и развитие страны.

В Судане в четверг произошел переворот, президент, непрерывно находившийся у власти 30 лет, взят под стражу. Глава переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан сообщил, что срок работы органа составит максимум два года. Он подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству.