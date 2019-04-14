Двое российских туристов серьезно пострадали на аттракционе на Кипре

Инцидент произошел 12 апреля в луна-парке Paliatso в курортном городе Айя-Напа, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на полицию. Во время катания на карусели сиденье россиян врезалось в столб. Женщина травмировала колено, получила перелом руки и черепно-мозговую травму, а ее семилетний сын — открытый перелом ступни. Пострадавших доставили в частную клинику в Лимассоле. По словам представителя полиции, жизни россиян ничто не угрожает. Идет расследование. В парке сказали, что по предварительным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Администрация пообещала взять на себя все медицинские расходы.