В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков

Он является старшим братом бывшего замначальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ». Эту информацию ТАСС подтвердил источник в силовых структурах республики. Зиявудина Ашикова заподозрили в посягательстве на жизнь сотрудника полиции и в соучастии в финансировании терроризма путем создания организованной преступной группы. Источник агентства не исключил, что будут задержаны другие участники преступной группы.