Премьера последнего сезона сериала «Игра престолов» состоится уже сегодня

На создание финального цикла серий киносаги было потрачено свыше ста миллионов долларов.

В заключительном сезоне культового сериала будет не десять серий, а только шесть. Впрочем, хронометраж каждой будет равен полноценному фильму. Начиная с этого воскресенья в предстоящие шесть недель будет выходить очередная серия. Заключительный сезон начнется в Винтерфелле, родном доме Старков. Туда прибывают Дейенерис и ее армия, готовые захватить Железный престол. Им предстоит битва с армией мертвых, итог этого сражения решит судьбу всего Вестероса. Восьмой сезон «Игры престолов» будет одновременно доступен зрителям HBO и целого ряда сервисов, работающих в России. С первого по седьмой сезоны аудитория «Игры престолов» неизменно возрастала, увеличившись до 10 млн человек в серию. При этом реальное количество фанатов посчитать сложно из-за популярности фильма на пиратских сайтах. Сериал на протяжении трех лет сохранял звание самого «любимого» пиратами шоу, и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса по количеству нелегальных скачиваний.

Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась ровно 8 лет назад, в 2011-м.