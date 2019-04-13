«Викиликс» распространила видео с котом Джулиана Ассанжа, который смотрит по телевизору арест хозяина

В «Твиттере» организации говорится, что животное в безопасности. За те два года, что кот жил в эквадорском диппредставительстве, он успел стать своего рода знаменитостью. Основатель «Викиликс», который укрывался в посольстве Эквдора в Лондоне 7 лет, на днях был выдан британским властям и ему грозит экстрадиция в США из-за публикации переписки американских дипломатов. В американском Минюсте заявили, что Ассанжу грозит срок до 5 лет тюрьмы, а не пожизненный или смертная казнь, как опасаются его сторонники.