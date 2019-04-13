Действующий президент Украины Петр Порошенко сегодня намерен провести предвыборные дебаты с Владимиром Зеленским

Однако шоумен может и не появиться на стадионе – он настаивает на проведении дебатов 19 апреля.

Многократные попытки политиков выбрать устраивающее обоих время для встречи на стадионе «Олимпийский» в Киеве успехом так и не увенчались. Изначально с соответствующей инициативой выступил Владимир Зеленский. Он предложил встретиться 19 апреля. Однако, согласно постановлению Центризбиркома, в эту дату должны состояться официальные дебаты, которые могут проводиться только в телестудии. Петр Порошенко предложил 14-ое число, но Зеленский несколько раз отказывался. Несмотря на это действующий украинский лидер планирует сегодня все же приехать в «Олимпийский». По некоторым данным, в случае если Зеленский так и не появится, Порошенко может провести мероприятие в формате встречи с избирателями, а 19 апреля он намерен приехать на дебаты в студию Общественного телевидения, как того требует постановление ЦИКа. Зеленский же предложил в таком случае устроить дебаты по телемосту, так как шоумен планирует в этот все же быть на стадионе.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. Согласно последним опросам, Владимир Зеленский имеет большую поддержку со стороны избирателей, чем Петр Порошенко.