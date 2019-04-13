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22:59, 13 апреля 2019

Московский ЦСКА победил омский «Авангард» в первом матче финальной серии плей-офф КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2. Второй матч серии до четырех побед состоится в столице в понедельник.



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