Задержанным в Ингушетии лидерам протеста предъявили статью о применении насилия к представителям власти

Задержанным ингушским лидерам протеста, которые участвовали в митинге против передачи земель Чечне, предъявили статью о применении насилия к представителям власти. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат старейшины Бараха Чемурзиева Калой Ахильгов.

«Предъявили 318 статью УК РФ — это применение насилия в отношении представителей власти. Скорее всего, в понедельник будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат.

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева, добавил К.Ахильгов, не отпустили сегодня из-под ареста, который получил за участие в протестном митинге 10 суток. На него и еще на 16 человек заведены уголовные дела по различным статьям.

«Обвиняемые считают, что это несправедливо, и эти обвинения не соответствуют действительности. Какую силу старейшина Барахоев, которому уже больше 65-ти лет, мог применять в отношении представителя правоохранительных органов? Это бред. Понятно, что все эти обвинения — это лишь определенное давление со стороны власти на руководителя протеста», — заключил адвокат.

Активисты народного протеста в конце марта участвовали в массовом митинге в столице Ингушетии Магасе против передачи земель Чечне и изменения в законы, не допускающими референдума по этому вопросу. На акции произошли столкновения с бойцами Росгвардии и полицейскими, они пытались разогнать участников. Задержали несколько десятков человек. Следственный комитет после событий в Ингушетии возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам и нападениям на силовиков.