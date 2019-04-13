В Москве сегодня прошел первый в этом году общегородской субботник

На уборку территорий от прошлогодней листвы и мусора позвали горожан, школьников и всех, кто пожелал присоединиться. Как убедился наш корреспондент, субботник на Поклонной горе оказался крайне малочисленным. Хотя пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, сообщила, что на сегодняшний субботник вышли 1,5 миллиона москвичей.

Некоторые из пришедших рассказывали о том, что пришли по зову сердца. Другие признавались, что оказались на уборке по просьбе начальства.

Через неделю субботники пройдут более чем в 20 парках Москвы. Их участникам обещаны мастер-классы по изготовлению скворечников, домиков-кормушек для белок и сувениров из природных материалов. Кстати, сегодня во время субботника на территории одной из московских школ произошел конфликт между двумя одноклассниками.