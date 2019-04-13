Уголовное дело возбудили по фактам хищений в Российском антидопинговом агентстве

Это результат внутренней проверки, сказал «Эху Москвы» глава РУСАДА Юрий Ганус.

В полиции заявили, что ущерб от мошенничества в Российском антидопинговом агентстве составил более одного миллиона рублей, хотя ранее СМИ называли сумму в один миллиард.Как передают ТАСС и «Интерфакс», уголовное дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников РУСАДА, которые закупали оборудование для сбора биоматериалов по завышенным ценам. Контракты были заключены с 2011 по 2014 годы.