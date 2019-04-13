Британская полиция расследует нападение на автомобиль украинского посла в Лондоне

При этом в Скотленд-Ярде заявляют, что инцидент не связан с терроризмом.

Всё случилось в фешенебельном районе британской столицы Кенсингтон в западной части города: на служебной стоянке посольства Украины. Как сообщает британская полиция, утром субботы, появившийся там серебристый мерседес дважды намеренно протаранил припаркованный посольский автомобиль. При этом, говорится, что никто не пострадал -— украинских дипломатов там не было. Полиция даже открыла огонь -— так как Мерседес по данным Скотленд-Ярде, поехал на полицейских и их жизни угрожала опасность. Сведения о количестве выстрелов разняться. The Guardian сообщает о, как минимум, десяти, а в соцсетях говорится про «пару-другую». Позже украинское посольство опровергло информацию о том, что, якобы, некоторые выстрелы раздавались из автомобиля.

В результате, задержали одного человека — ему на вид около 40 лет. Его отправили в госпиталь, но врачи никаких ранений у него не обнаружили. Причины его действий до сих пор неизвестны. При этом, официально в лондонской полиции говорят, что инцидент не имеет никакого отношения к терроризму.

После инцидента, полиция британской столицы усилила охрану посольства Украины в этой стране.