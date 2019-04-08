Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко

В штабе кандидата в президенты сообщили, что дебаты на стадионе были изначально запланированы на 19 апреля. В интервью «Радио Свобода» Зеленский, который сейчас находится во Франции, сказал, что ничего менять не намерен. Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.

Петру Порошенко не выгодны дебаты 19 апреля – у него останется слишком мало времени, чтобы использовать итоги встречи с максимальной пользой, сказал «Эху Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.