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21:00, 13 апреля 2019

В Ингушетии возбудили дело против лидеров протестующих, которых не выпустили после окончания административного ареста

В Ингушетии возбудили уголовное дело против лидеров протестующих, которых сегодня не выпустили после окончания административного ареста. Это сообщил «Эху Москвы» глава правозащитной организации МАШР Магомед Муцольгов. По его словам, Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев отбыли 10 суток ареста по обвинению в организации несогласованной акции, но их снова задержали и теперь подозревают в применении насилия к силовикам и в призывах к участию в массовых беспорядках.

Активисты в конце марта участвовали в митинге в столице Ингушетии, Магасе, против передачи земель Чечне и изменения в законы, который не допускает по этому вопросу референдум.



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