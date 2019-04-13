Самый большой самолет в мире совершил первый полет
Компания Stratolaunch Systems провела испытания над пустыней в Калифорнии. Размах крыла самолета Stratolaunch составляет 117 метров. С его помощью собираются запускать аппараты в космос.
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Компания Stratolaunch Systems провела испытания над пустыней в Калифорнии. Размах крыла самолета Stratolaunch составляет 117 метров. С его помощью собираются запускать аппараты в космос.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…