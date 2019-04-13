Протестующие в столице Сербии после митинга и шествия вновь устроили митинг

Перед зданием парламента на протяжении двух часов выступали актеры, профессоры, студенты и активисты, передает ТАСС. Затем участники акции выстроились в колонну и прошли по улицам Белграда, а потом вернулись к зданию парламента, где возобновился митинг. Ожидается, что на нем вскоре выступят лидеры протестного движения. Организаторы заявили, что в акции приняли участие 30 тысяч человек, в то же время «Радио Белград» говорит о 7, 5 тысячах. Данных полиции пока нет. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича и правительства.