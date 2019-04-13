Джулиан Ассанж попал в британскую тюрьму, где находятся самые опасные преступники

Среди них – осужденные за терроризм, сообщает Bloomberg. Тюрьму Белмарш агентство называет британским Гуантанамо. Bloomberg отмечает, что в тюрьме у Ассанжа будет доступ к медицинскому обслуживанию, которого он был лишен в посольстве Эквадора на протяжении семи лет. В дипмиссии он жил в тесной комнате без окон, где были только кровать, стол и беговая дорожка.

На днях Эквадор выдал основателя Викиликс британским властям. Теперь его могут выдать в США, где Ассанжа обвиняют в сговоре с целью компьютерного взлома. Ему грозит пять лет тюрьмы.