В полиции заявили, что ущерб от мошенничества в Российском антидопинговом агентстве составил более миллиона рублей

В полиции заявили, что ущерб от мошенничества в Российском антидопинговом агентстве составил более одного миллиона рублей. Ранее СМИ со ссылкой на телеграм-канал Mash писали об ущербе в миллиард рублей.

Как передают ТАСС и «Интерфакс», уголовное дело возбудили в отношении неустановленных сотрудников РУСАДА, которые закупали оборудование для сбора биоматериалов по завышенным ценам. Контракты были заключены с 2011 по 2014 годы.