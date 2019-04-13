В Российской футбольной Премьер Лиге проходят матчи 23-го тура

ЦСКА на своем поле неожиданно проиграл Оренбургу.

Армейцы второй домашний матч кряду не жалеют нервные клетки своих болельщиков. Две недели назад красно-синие в самой концовке упустили победу в матче с Уфой. А на сей раз и вовсе проиграли Оренбургу. Матч на ВЭБ получился зрелищным. И наверняка мог оказаться еще более классным, если б не спорное удаление уже в середине первого тайма Марио Фернандеса. Причем, если первая желтая карточка, показанная защитнику сборной России, сомнений не вызывала, то второй эпизод оставляет немало вопросов к главному арбитру Лапочкину. ЦСКА сперва повел в счете, затем отыгрывался. Но красивейший гол серба Деспотовича принес-таки Оренбургу выездную победу 3-2.

ЦСКА остался на третьем месте. Но уже сегодня подвинуть с него земляков могут футболисты Локомотива. Которые на выезде сыграют с Ахматом.

Еще два матча тура закончились с одинаковым счетом 0-0. Так сыграли Енисей и Уфа, Арсенал и Урал.