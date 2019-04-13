Россия пытается осуществить вмешательство в предвыборную кампания Европейского парламента

Об этом сообщает Немецкое пресс-агентство со ссылкой на европейские спецслужбы.

По сведениям немецкого информационного агентства dpa, существуют попытки поддержки критичных по отношению к европейской демократии и дружественно настроенных к России партий. Они осуществляются через социальные сети и многоязычный информационный канал RT. Об этом свидетельствуют оценки актуальной ситуации.

В фокусе этой кампании находятся молодые люди. Кроме прочего, в ней ставится под сомнение значение Европарламента и тем самым целесообразность голосования. Выборы в Европарламент будут проводиться 23 и 24 мая.

Высокопоставленные представители спецслужб также подчеркивают, что российские действия до настоящего времени были менее явными, чем в время выборов президента США в 2016 году и президента Франции в 2017 году.

Причиной смены тактики считается опасение новых санкций. После нападения на Сергея Скрипаля западные страны выслали 150 российских дипломатов. Источник в спецслужбе заявил dpa, что в основном это были шпионы. Тем самым была разрушена сеть российских агентов в Европе. Ее выстраивали с большими затратами. Болезненными были и санкции после кибератак на Организацию по запрещению химического оружия.

Пока, однако, непонятно, кто конкретно стоит за нынешней кампанией. В целом, считается, что именно политическое руководство России инвестирует в стратегические цели.

МИД Российской Федерации заявил в ответе на запрос агентства, что Россия не вмешивается в выборы в Европарламент и не собирается делать этого во время других выборов.