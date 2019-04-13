В Министерстве культуры заявили, что критика Павла Лунгина была направлена не в адрес министра Владимира Мединского

В пресс-службе ведомства «Эху Москвы» сказали, что речь режиссера была обращена к парламентариям, которым не понравился его фильм.

Лента «Братство» о войне в Афганистане была показана накануне в министерстве культуры, где присутствовали депутаты Госдумы, ветераны Афганской войны, а также сам глава Минкульта. На видео, которое опубликовал в «Твиттере» главред «Независимой газеты» Константин Ремчуков, Павел Лунгин говорит «хватит хотеть, чтобы вас облизывали».