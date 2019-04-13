Новый скандал вокруг Российского антидопингового агентства: возбуждено уголовное дело из-за крупных хищений

Это подтвердил «Эху Москвы» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус. Дело завели после того, как руководство агентства провело внутреннее расследование. По некоторым данным, при закупках оборудования для сбора биоматериалов по ценам выше рыночных было похищено более 1 миллиарда рублей. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, который умер в 2016 году.

Мошенничества в РУСАДА происходили в период 2011-2014 годов, в это время по завышенным ценам закупалось оборудование. Об этом сообщает РИА со ссылкой на МВД.