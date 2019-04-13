Ингушские лидеры протеста, которые отбыли административный арест, стали фигурантами уголовного дела

Сегодня Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев должны были выйти на свободу после 10 суток в спецприемнике, но их снова задержали и теперь обвиняют в насилии в отношении силовиков. Это сообщил «Эху Москвы» адвокат Калой Ахильгов, который стал защитником Бараха Чемурзиева.

Активисты в конце марта участвовали в митинге в столице Ингушетии против передачи земель Чечне и поправки в законодательство, которая позволяет решать подобные вопросы без референдума.