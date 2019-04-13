Аркадий Дворкович опроверг сообщения о том, что он пригласил в Россию Михаила Абызова к себе на день рождения

Ранее об этом писали некоторые СМИ. Бывший вице-премьер сказал Интерфаксу, что на день рождения он уезжал из Москвы с семьей и никого не звал. Дворкович добавил, что несколько недель не общался с Абызовым. Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов в конце марта был арестован и сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении около 4 миллиардов рублей.