Лунгин после показа «Братства» в минкультуры раскритиковал главу ведомства за неумение разговаривать с молодёжью

Режиссёр Павел Лунгин после показа его фильма «Братство» в министерстве культуры раскритиковал главу ведомства за неумение разговаривать с молодёжью. Фильм ранее вызвал нарекания в обеих палатах парламента. Премьера картины, намеченная на 9е мая, не состоится, но прокатное удостоверение Минкульт выдаст.

Павел Лунгин в глаза министру культуры высказал всё, что думает об отношении чиновников и парламентариев к фильму Братство. Ранее ведомство Мединского приостановило выдачу прокатного удостоверения фильму о войне в Афганистане до тех пор пока ряд депутатов Госдумы не посмотрит картину, возмутившую сенатора Игоря Морозова, депутата Александра Шерина и некоторых ветеранов-афганцев. Афганистан, также как и Чечня – это нарыв, нельзя изображать войну там только розовыми красками, это лишь углубляет рану, сказал Мединскому известный режиссёр, ранее снявший фильмы «Остров», «Царь», «Такси-блюз» и другие. Лунгин заявил министру культуры, что он оценивает фильм как политический работник, но жизнь убеждён режиссёр не состоит из этого. По его словам с молодёжью нужно говорить на том языке, на котором говорит он, а не чиновник. Эти слова прозвучали после показа фильма в министерстве культуры, на нём были депутаты Госдумы, ветераны Афганской войны и сам глава ведомства.

Мединский только улыбался, качал головой в знак несогласия, но ничего не возразил. Видео речи режиссёра в твиттере опубликовал главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков, который присутствовал на показе фильма.

В основу фильма легли реальные исторические события о выводе 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской долины Афганистана. Сенатор Морозов заявлял, что советские солдаты в картине пьют, дерутся и занимаются мародёрством. Фильм «Братство» выйдет в прокат, правда это произойдёт не 9 мая. По мнению Лунгина премьера может состояться днем или двумя днями позже.

В Минкультуры обещали определиться с датой проката в ближайшие дни.