Сайт ярославского 76.ru разблокировали после удаления фотографии из материала об оскорбляющем президента граффити

Сайт ярославского издания 76.ru разблокировали после удаления фотографии из материала об оскорбляющем президента граффити. Доступ к ресурсу ограничили накануне – до этого стало известно о блокировке сайта еще одного СМИ, разместившего похожую публикацию.

Причиной для блокировки сайта 76.ru стал материал о том, что на колоннах здания областного УМВД в Ярославле баллончиком сделали нецензурную надпись о российском лидере, намекающую на его нетрадиционную ориентацию. Доступ к ресурсу ограничили еще 11 апреля на основании решения Генпрокуратуры, а сайт перестал открываться у многих пользователей накануне вечером. При этом уведомление от Роскомнадзора редакция получила только сегодня утром. В нем отмечалось, что материал содержит информацию, распространение которой запрещено в России. Как рассказала «Эху Москвы» главред 76.ru Ольга Прохорова, сразу после этого, она удалила из публикации изображение, поскольку только на нем фигурировала фамилия президента Владимира Путина.

Спустя 1,5 часа сайт вновь стал доступен для пользователей. Правда, вместо фотографии здания УМВД – белое поле. По словам Прохоровой, что вся эта ситуация свидетельствует о несовершенстве закона о проявлении неуважении к власти, на основании которого, по всей видимости, действовала Генпрокуратура. Портал 76.ru – не единственное СМИ, доступ к которому ограничили из-за новости про граффити. Еще одно ярославское издание «Яркуб» ранее также отказалось удалить материал об оскорбительной надписи. При этом формальным поводом для блокировки стала новость о попытке суицида подростка с аутизмом.

Требование удалить публикации о появлении граффити получили еще несколько ресурсов. Они соответствующие материалы со своих сайтов убрали