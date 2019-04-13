В Лондоне неизвестный на автомобиле протаранил машину посла Украины

Она была припаркована на стоянке дипмиссии. В посольстве сообщили, что мужчина это сделал намеренно. Несмотря на действия прибывшей полиции, нападавший врезался в машину посла снова. Поэтому полицейские открыли огонь по автомобилю нарушителя, который был задержан и доставлен в участок, сообщается на сайте украинского посольства. Сообщается, что никто из сотрудников посольства не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны.

В британской полиции отметили, что этот инцидент не связан с терроризмом, передает ТАСС.