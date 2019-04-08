Силовики, участвовавшие в антитеррористической операции в Тюмени, рассчитывали взять подозреваемых живыми

Сегодня стали известны новые детали штурма, в результате которого накануне два вероятных сторонника запрещенного ИГИЛ были убиты.

По версии силовиков, которую приводит Znak.com, шумная спецоперация и большое количество полиции с машинами сопровождения ГИБДД с мигалками и сиренами были необходимой мерой, чтобы быстро добраться до места проведения штурма. Он потребовал массовой эвакуации жильцов частного сектора с отключением там света. Сегодня Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с квадрокоптера – на кадрах виден полностью обгоревший дом, с многочисленными повреждениями и полным беспорядком во дворе. Во время операции подозреваемые начали стрелять в спецназ и бросили в них гранату. После этого было решено стрелять по дому из гранатомета, из-за чего тот загорелся. Силовики подчеркнули, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет. В доме, где были убиты вероятные террористы, найдены два автомата и две бомбы, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК по Тюменской области Людмила Галстян.

Первоначально в городе жителям окрестных домов было сообщено о неких учениях. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, в регионе на самом деле готовился теракт и он «разочарован действиями пользователей соцсетей, которые «сочиняли небылицы» о контртеррористической операции и вели онлайн-стримы».

По информации Национального антитеррористического комитета экстремисты действительно планировали в Тюмени ряд атак. Сейчас режим контртеррористической операции, введенный накануне вечером уже отменен. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ничего неординарного в прошедшей в Тюмени спецоперации не было, сказал «Эху Москвы» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Тюмени Эрнест Валеев. Эрнест Валеев добавил, что сегодня надо быть готовыми противодействовать терроризму не только на Кавказе, в Москве и Петербурге, но и в других городах. Напомним, в 2015 году Владимир Путин, когда объяснял необходимость военной операции в Сирии, говорил о том, что террористов нужно остановить на дальних подступах.

Россия и США неоднократно объявляли о полной победе над ИГИЛ.