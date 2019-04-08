В Ингушетии на лидеров народного протеста возбудили уголовные дела

В Ингушетии на лидеров народного протеста, которых не выпустили сегодня после окончания 10 суток административного ареста, возбудили уголовные дела. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава правозащитной организации «МАШР» Магомед Муцольгов.

По словам правозащитника, сегодня лидеров ингушского протеста Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева не выпустили из спецприемника Нальчика в столице Кабардино-Балкарии, где они отбывали 10 суток административного ареста по обвинению в организации несогласованной акции в Ингушетии. На свободу после этого выйти им не дали, всех задержали снова. Всех подозревают в применении насилия к силовикам и призывах к участию в массовых беспорядках.

«Им вызвали адвокатов, и вывезли их на допрос к следователю. Понятно, что их будут допрашивать в рамках уголовного дела. Я расцениваю это как фабрикацию дела, как противозаконные действия. Сейчас пытаются узаконить репрессии против народного протеста Ингушетии с подачи главы Республики, который ранее публично сказал, что будет добиваться административного и уголовного преследования народного протеста. А правоохранительные органы подчинены сейчас для реализации его желания», — отметил М.Муцольгов.

Активисты народного протеста в конце марта участвовали в массовом митинге в столице Ингушетии Магасе против передачи земель Чечне и изменения в законы, не допускающими референдума по этому вопросу. На акции произошли столкновения с бойцами Росгвардии и полицейскими, они пытались разогнать участников. Задержали несколько десятков человек. Следственный комитет после событий в Ингушетии возбудил уголовное дело о призывах к беспорядкам и нападениям на силовиков.