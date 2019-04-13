Суд признал НКО Льва Пономарева виновной в нарушении порядка деятельности НКО, выполняющей функции иноагента

Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева «Горячая линия» виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб.

Лев Пономарев считает постановление суда неправильным, поскольку «Горячая линия» не подходит под определение «иностранного агента». Лев Пономарев добавил, что будет оспаривать эти решения и обратится в ЕСПЧ.