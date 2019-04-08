ОНК Москвы приостановила полномочия члена комиссии Пятницкого, задержанного в Москве за стрельбу

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы приостановила полномочия правозащитника Павла Пятницкого, задержанного за стрельбу из пневматического оружия в центре столицы. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ОНК Москвы Вадим Горшенин.

«Вчера вечером был задержан член нашей комиссии Павел Пятницкий за стрельбу из пневматики на Цветном бульваре в состоянии алкогольного опьянения.

Насколько мне известно, возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Мера пресечения видимо у него будет подписка о невыезде. Насколько я знаю, полиция направила информационное письмо о факте заведения уголовного дела в Общественную палату РФ. В данном случае ОНК обязана будет принять решение о приостановлении полномочий Павла Пятницкого», — сказал он.

В.Горшенин добавил, что при составлении протокола Пятницкий в графе «место работы» указал «член ОНК Москвы», что, по его мнению, недопустимо.

«Мы общественная организация и не являемся работодателем. Поэтому то, что он указал ОНК как основное место работы можно расценивать, как попытку давления на правоохранительные органы, работу которых мы контролируем», — сказал он.

Сейчас задержанный находится в отделе полиции «Тверской».

«Мой заместитель был в ОВД «Тверской», где находится Павел Пятницкий, он встретился с ним. Жалоб на содержание от Пятницкого не поступало», — добавил В.Горшенин.