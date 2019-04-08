Глава РУСАДА подтвердил информацию о возбуждении дела по возможным хищениям в организации прошлым руководством

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела по возможным хищениям в организации прошлым руководством. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я хочу подтвердить, мы получили информацию, что возбуждено уголовное дело. Это результаты одного из трех внутренних расследований, которые были связаны с очисткой истории организации. Мы проводили не только профессиональную деятельность в соответствии с Всемирного антидопингового кодекса и международными антидопинговыми стандартами, но также и очищали всю внутреннюю историю организации», — сказал он.

По словам Ю.Гануса, в результате проверки привлеченной независимой организацией, были выявлены «нарушения, связанные с торгово-закупочной деятельностью по оборудованию».

«Мы привлекли независимую организацию, которая проводила расследование. В ходе этого расследования были установлены факты, которым должна была быть дана правовая оценка. Мы представили факты наблюдательному совету, и впоследствии эти материалы данного расследования передали в прокуратуру и МВД», — сказал он.