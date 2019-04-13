В  Москве начинается первый матч финальной серии хоккейного Кубка Гагарина

ЦСКА принимает на своем льду омский Авангард.

Самые богатые клубы играют в Западной Конференции Лиги. А посему финал Конференции между ЦСКА и СКА принято называть скрытым финалом. Однако благополучные –не всегда удачливые. Год назад скромный Ак Барс остановил в финале столичных армейцев и завоевал Кубок Гагарина. На сей раз ЦСКА играет с Авангардом, которому добраться до финала было даже сложнее, чем остальным. Перед началом сезона команда лишилась возможности играть в своем дворце, который признали аварийным, и переехала в Балашиху. Тем не менее, канадский тренер Боб Хартли отменно провел стадию плей-офф. В результате Авангард потратил куда меньше усилий для того, чтобы дойти до финала. И имел дополнительный день отдыха. Впрочем, преимущество своей площадки в финале как минимум, уравнивает шансы соперников.

Первую игру финала Кубка Гагарина между ЦСКА и Авангардом в эти минуты транслирует телеканал Матч ТВ.