В войсках Росгвардии появится специальное психоактивное оружие для борьбы с агрессивными правонарушителями

Специальные системы будут дезориентировать хулиганов и вызвать у них оптические иллюзии.

Холдинг «Росэлектроника», который входит в структуры «Ростеха», подготовил специальные переносные станции оптических помех, которые уже проходят испытания для Росгвардии. Речь об ослепляющем и оглушающем оружии, разработанном «с целью нейтрализации и рассеивания скоплений агрессивно настроенных лиц». Устройства смогут вызывают головокружение, дезориентацию в пространстве и световые галлюцинации, ослепляя противника на расстоянии до 700 метров без последствий для зрения. Как ожидается, будут созданы две модификации. Одна стационарная, на автомобильной базе, а другую можно крепить на щит или шлем. Из небольших блоков можно будет создавать целые системы подавления массового сопротивления, как сказано в пресс-релизе «Росэлектроники», — в соответствии с требованиями заказчиков.

Ранее сообщалось, что отряды спецназа Росгвардии начали получать снайперские винтовки «Точность» с дальностью прицельной стрельбы до в 1,5 километра.