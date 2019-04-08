Митинг в Москве против строительного произвола и нарушений в сфере ЖКХ собрал около 1,5 тысяч человек

Митинг против строительного произвола и нарушений в сфере ЖКХ, который проходит на Суворовской площади, собрал около 1,5 тысяч человек. О том, как проходит акция протеста, рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«В настоящее время на Суворовской площади Москвы проходит большой митинг по проблемам градостроительства, ЖКХ, незаконных точечных застроек, прав органов самоуправления, под общим девизом — «Защитим Москву против строительного произвола и нарушений в сфере ЖКХ!» Собралось на данный момент около 1,5 тысяч человек с разных районов столицы», — сказал он.

Митинг организован движением «Моссовет». Его поддерживает также движение «Гражданская солидарность», «Эконадзор» и другие общественные организации.

По словам С.Удальцова, на митинге собрались активисты различных партий: КПРФ, «Левого фронта», партии «Яблока», Партии Дела, МосСовета. Также добавил политик, на митинге присутствует ряд кандидатов, которые планируют выдвигаться на муниципальных выборах.

«Главное требование, которое звучит – это прекратить точечную застройку, согласовывать все градостроительные решения с москвичами, расширить права органов местного самоуправления. У собравшихся большой запрос на обновление Мосгордумы, на избрание туда представителей оппозиции и инициативных групп. Также звучит призыв — прекратить поборы в сфере ЖКХ. Люди требуют создать постоянно действующую переговорную площадку власти и граждан, чтобы решать конфликтные ситуации. Потому что иначе все проблемы будут консервироваться», — рассказал политик.

На месте дежурит полиции, по словам С.Удальцова, задержаний на акции пока не было.