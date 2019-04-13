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16:00, 13 апреля 2019

В Японии завершился командный Чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России завоевала по итогам турнира бронзовые награды.

Сегодня в заключительный день соревнований, наши фигуристы выступили здорово. Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу в соревнованиях женщин. Показав свой лучший результат в карьере. Другая наша участиница -Софья Самодурова – стала 4-й.

Хорошие баллы принесла в копилку сборной и спортивная пара Наталья Забияко и Александр Энберт, которые стали вторыми в произвольной программе. Однако этих результатов хватило лишь для того, чтобы замкнуть тройку сильнейших. Первенстовали по итогам Чемпионата мира американцы, вторыми стали фигуристы Японии. Причем, от хозяев россияне отстали всего на два балла. Слабым звеном в сборной России оказались мужчимны-одиночники. Александр Самарин и его тезка Лазукин смогли набрать вместе всего 18 баллов.

Для сравнения – американцы Найтен Чжен и Винсент Джоу принесли в общую копилку команды 46 очков.



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