Польша вслед за Эстонией отказалась пускать в свои воды российский парусник «Седов» с крымскими курсантами

Несмотря на это, утверждают владельцы судна, учебный рейс продолжается.

«Запрет и эстонских, и польских властей на заход в воды этих стран никоим образом не повлиял на рейсовое задание, программу морской практики курсантов, которая выполняется на 100%», — сообщил агентству ТАСС ректор калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон, это учебное заведение осуществляет оперативное управление парусником «Седов». Барк по плану, должен вернуться в порт прописки 2 мая, до этого времени запасов – продуктов питания, воды и топлива – хватает, подчеркнул Волкогон. Предполагалось, что судно, на борту которого находится более 100 курсантов морских учебных заведений России, зайдет в порт Таллина, где заберет запасы. Однако эстонские власти отказались пускать «Седова» в свои территориальные воды, обосновав это тем, что на барке есть курсанты из Крыма, а руководство страны «не признает незаконную аннексию» полуострова. Тогда Росрыболовство направило судно в польскую Гдыню, туда перевезли и запасы. Но, как выяснилось, власти Польши также запретили «Седову» входить в территориальные воды страны по той же причине.

Руководство вуза, управляющего парусником, считает происходящее нарушением международного морского права и видит в этом политическую подоплеку.