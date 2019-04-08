РКН по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского портала 76.ru из-за новости о граффити про Путина

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского портала 76.ru из-за новости о граффити про Путина, рассказала «Эху Москвы» главный редактор издания Ольга Прохорова.

Ранее Роскомнадзор заблокировал ярославское издание «Яркуб», редакция которого также отказалась удалять материал о граффити с упоминанием Путина. Формальным поводом для блокировки послужила новость о подростке-аутисте, который пытался совершить самоубийство.