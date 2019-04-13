Глава национальной разведки и безопасности Судана Салах Гош ушел в отставку

Об этом сообщил военный совет страны, сформированный после отстранения от власти президента и роспуска парламента, передает ТАСС. Президент Судана Омар аль-Башир был отстранен после многомесячны акций протеста населения, недовольного ростом цен. В стране приостановлено действие конституции. Военный совет будет управлять Суданом в течение двухлетнего переходного периода. На ближайшие три месяца введено чрезвычайное положение.