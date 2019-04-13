Дворкович опроверг слухи о том, что приглашал Абызва на свой день рождения в России

Председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович опроверг слухи о том, что приглашал Михаила Абызва на свой день рождения в России. «Я справлял день рождения не в Москве. Уезжал с семьей, никого не звал. Несколько недель с Абызовым не общался», — сказал Дворкович Интерфаксу.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Абызова выманили из-за границы, пригласив на день рождения друга, а потом задержали. Бывшего министра Открытого правительства обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, он находится в СИЗО до 25 мая.